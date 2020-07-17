Митрюшкин попал в заявку «Монако» на товарищеский матч

Экс-вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, находящийся на просмотре в «Монако», попал в заявку на товарищеский матч.



Сегодня, 17 июля, «Монако» проведёт товарищескую игру с бельгийской командой «Серкль Брюгге». Российский вратарь Антон Митрюшкин попал в список игроков, которые смогут принять участие в матче.



Также в заявку попал другой российский футболист Алексадр Головин.



В конце июня стало известно, что Митрюшкин покинул «Сьон», за который он выступал с 2016 года. В составе швейцарского клуба голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Контракт голкипера истёк, и он покинул «Сьон» в статусе свободного агента.



24-летний Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 «Монако» занял девятое место.