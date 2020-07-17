Митрюшкин попал в заявку «Монако» на товарищеский матч

Экс-вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, находящийся на просмотре в «Монако», попал в заявку на товарищеский матч.
Сегодня, 17 июля, «Монако» проведёт товарищескую игру с бельгийской командой «Серкль Брюгге». Российский вратарь Антон Митрюшкин попал в список игроков, которые смогут принять участие в матче.
Также в заявку попал другой российский футболист Алексадр Головин.
В конце июня стало известно, что Митрюшкин покинул «Сьон», за который он выступал с 2016 года. В составе швейцарского клуба голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Контракт голкипера истёк, и он покинул «Сьон» в статусе свободного агента.
24-летний Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 «Монако» занял девятое место.
- 17 июля 2020
-
16:47
-
16:32
-
16:28
-
16:13
-
16:04
-
15:40
-
15:39
-
15:37
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:58
-
14:57
-
14:56
-
14:43
-
14:26
-
14:19
-
14:03
-
13:54
-
13:27
-
13:12
-
13:08
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:36
-
12:29
-
12:14
-
12:04
-
11:41
-
11:38
-
11:27
-
11:23
-
11:05
-
11:01