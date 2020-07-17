Прохин: Михаил Кержаков иногда грозит позвонить брату, чтоб меня в сборную не вызывал

Защитник «Зенита» Данила Прохин рассказал о шутках вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова.
Напомним, что брат Кержакова Александр является старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).
«За год работы с основой почувствовал другой уровень, вокруг опытные футболисты, много где поиграли, много чего выиграли. Старшие помогают, я что-то беру у каждого из них, учусь. По моей позиции мне много подсказывают Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников здорово поддерживает морально, как и Михаил Кержаков. Михаил – забавный молодой человек! Его брат Александр – мой главный тренер в сборной, поэтому, когда я что-то не так делаю на тренировке, Михаил шутит: «Сейчас брату позвоню, больше не вызовет в сборную». Но пока не звонил.
Сборная будет собираться сейчас, в конце августа. У нас второй этап Евро, он пройдёт во Франции. Впереди сборы, мы должны здорово подготовиться, потому что в соперниках очень хорошие команды: Шотландия, Франция и Грузия. У грузин несколько человек играют в «Рубине», уже вызывались в основную сборную, не знаю, поедут они сейчас во Францию или нет. Мы с ними уже играли пару раз, как и с французами, физически они очень сильны», — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита».
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