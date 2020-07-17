Премьер Великобритании сообщил, что болельщики вернутся на стадионы в октябре
Стали известны сроки возвращения болельщиков на стадионы в английской Премьер-лиге и других турнирах в Великобритании.
Как сообщает BBC, премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что фанатов начнут пускать на трибуны в октябре этого года.
Нынешний сезон в Англии и практически во всех странах в мире был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии было объявлено, что розыгрыш Премьер-лиги будет доигран летом, а в июне соревнования возобновились без болельщиков на трибунах.
За два тура до конца первое место в турнирной таблице чемпионата Англии занимает «Ливерпуль». Красные уже обеспечили себе титул и опережают ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков. В топ-4 также входят «Челси» и «Лестер Сити».
- 17 июля 2020
-
16:47
-
16:32
-
16:28
-
16:13
-
16:04
-
15:40
-
15:39
-
15:37
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:58
-
14:57
-
14:56
-
14:43
-
14:26
-
14:19
-
14:03
-
13:54
-
13:27
-
13:12
-
13:08
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:36
-
12:29
-
12:14
-
12:04
-
11:41
-
11:38
-
11:27
-
11:23
-
11:05
-
11:01
Партнерский контент