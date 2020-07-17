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Премьер Великобритании сообщил, что болельщики вернутся на стадионы в октябре

Премьер Великобритании сообщил, что болельщики вернутся на стадионы в октябре
Футбол / Англия 0

Стали известны сроки возвращения болельщиков на стадионы в английской Премьер-лиге и других турнирах в Великобритании.

Как сообщает BBC, премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что фанатов начнут пускать на трибуны в октябре этого года.

Нынешний сезон в Англии и практически во всех странах в мире был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии было объявлено, что розыгрыш Премьер-лиги будет доигран летом, а в июне соревнования возобновились без болельщиков на трибунах.

За два тура до конца первое место в турнирной таблице чемпионата Англии занимает «Ливерпуль». Красные уже обеспечили себе титул и опережают ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков. В топ-4 также входят «Челси» и «Лестер Сити».

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