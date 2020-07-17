Боярский: «Спартак» не будет чемпионом, пока есть «Зенит»

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу разницы судейства в матчах обеих команд.
«За слова Федуна, что «Спартак» был бы чемпионом, если бы его судили, как «Зенит», на него не нужно подавать в комитет по этике. Надо просто пожелать хорошего настроения. Всё равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что «Спартак» мог бы выиграть чемпионат, если бы играл, как «Зенит». В кубковом матче питерцы не расслабятся. У них есть спортивная честь и достоинство.
Накажет ли питерская команда Федуна за слова игрой? Это нужно спросить у гендиректора «Зенита» Медведева. По крайней мере, он знает, как накажет. Это абсолютно принципиальная игра. Все взгляды болельщиков «Зенита» и «Спартака» будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне «Зенита», хотя «Спартак» хорошо играет, молодцы, сильная команда», — приводит слова Боярского «Всё про спорт».
- 17 июля 2020
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