Сергей Семак: матч со «Спартаком» кубковый, в нём нет фаворитов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к кубковому матчу со «Спартаком».



«Всё в обычном режиме — восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждём очень интересной игры.



Думаю, футболисты в нормальном состоянии. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых в ходе сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьёзных проблем нет.



В чём опасность «Спартака»? Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждём интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков», — цитирует Семака «Матч ТВ».



Полуфинальный матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслужит Сергей Иванов