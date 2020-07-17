Состоялась жеребьёвка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Сегодня, 17 июля, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций на официальном сайте организации.
За путёвку в первый отборочный раунд Лиги чемпионов сразятся четыре команды, которые примут участие в мини-турнире.
В предварительном раунде выступят чемпионы четырёх национальных ассоциаций с самым низким рейтингом за 2019 год (Северная Ирландия, Косово, Андорра и Сан-Марино).
В первом полуфинале встретятся чемпионы Сан-Марино и Северной Ирландии, во втором — чемпионы Косово и Андорры.
Мини-турнир пройдёт на одном стадионе. Полуфиналы состоятся 8 августа, финал — 11 августа. Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который пройдёт 18 и 19 августа.
- 17 июля 2020
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