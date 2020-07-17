Жена Бубнова отреагировала на слова Кавазавашвили о проблемах её мужа с психикой

Зоя Бубнова, жена бывшего футболиста «Спартака» и «Динамо» Александра Бубнова, прокомментировала слова экс-голкипера красно-белых Анзора Кавазашвили, который заявил, что её муж испытывает проблемы с психикой.

«Знаете, я желаю крепкого здоровья Кавазашвили», — сказала жена Бубнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Кавазашвили в интервью рассказал подробности личных разговоров с Бубновым. По его словам, Александр звонил ему как «работник американской автомобильной фирмы» с предложением подарить машину, а также как задержанный полицией с просьбой помочь ему выйти на свободу.

Бубнов выступал за «Динамо» с 1974 по 1982 год, за «Спартак» — с 1983-го по 1989-й. Экс-футболист является трёхкратным чемпионом СССР.