Вадим Евсеев: дома ждут жена, дочь, собака, огород. К счастью, новый сезон скоро

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о скором начале нового сезона чемпионата России.

«Дома ждут жена, дочь, собака, огород. К счастью, новый сезон скоро. Не вырваться», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото своей супруги и собаки.

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что новый сезон планируется начать 10 августа. Последний тур сезона-2019/2020 пройдёт 22 июля. В матче 30-го тура «Уфа» дома сыграет с тульским «Арсеналом».

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» уступила московскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Уфа», набрав 37 очков в 29 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.