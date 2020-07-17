Появились фото новой формы «Интера» с чёрно-синей решёткой

Портал Footy Headlines опубликовал изображения новой выездной формы «Интера» на сезон-2020/2021.

Футболки выполнены в белом цвете с нанесением чёрно-синей решетки. Воротник футболки будет наполовину чёрный, наполовину синий. Игровые шорты также будут белыми, с чёрными и синими полосками по бокам. В белом цвете выполнены и гетры.

Техническим спонсором «Интера» является американская компания Nike. После 33 туров «Интер», набрав 71 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

«Интер» основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным победителем итальянской Серии А, семикратным обладателем Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Суперкубок страны. В Европе «Интер» по три раза становился победителем Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.