Появились фото новой формы «Интера» с чёрно-синей решёткой

Портал Footy Headlines опубликовал изображения новой выездной формы «Интера» на сезон-2020/2021.
Футболки выполнены в белом цвете с нанесением чёрно-синей решетки. Воротник футболки будет наполовину чёрный, наполовину синий. Игровые шорты также будут белыми, с чёрными и синими полосками по бокам. В белом цвете выполнены и гетры.
Техническим спонсором «Интера» является американская компания Nike. После 33 туров «Интер», набрав 71 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.
«Интер» основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным победителем итальянской Серии А, семикратным обладателем Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Суперкубок страны. В Европе «Интер» по три раза становился победителем Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
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