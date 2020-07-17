Маурисио Почеттино может возглавить «Ювентус» или «Интер»
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может вернуться к работе уже этим летом. В услугах 48-летнего специалиста заинтересованы туринский «Ювентус», миланский «Интер» и «Милан», сообщает The Telegraph.
Почеттино не против возглавить один из итальянских клубов, но приоритетом для него является возвращение в английскую Премьер-лигу, где он работал с 2013 по 2019 год.
Последней командой Маурисио был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул в ноябре прошлого года. На посту наставника «шпор» аргентинца сменил Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что Почеттино интересуется «Ньюкасл Юнайтед». По информации испанской прессы, минувшей зимой специалист отклонил два предложения каталонской «Барселоны».
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