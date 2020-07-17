«Москва — красно-белая!» «Спартак» похвастался результатами в столичных матчах

«Спартак» на своей странице в «Твиттере» опубликовал турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в которую включил только московские клубы и их результаты в матчах друг с другом.
«Спартак», набрав 11 очков, занял первое место. Следом расположились «Динамо» (8), ЦСКА (7) и «Локомотив» (7).
«Москва — красно-белая!» — говорится в сообщении «Спартака». На изображении присутствует также хештег #владеймосквой.
Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».
В общей таблице чемпионата России красно-белые занимают девятое место. Все остальные московские команды располагаются выше 10-кратных чемпионов турнира.
В последнем, 30-м туре сезона-2019/2020 «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 22 июля, начало — в 19:00 мск.
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