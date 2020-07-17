Бартомеу сегодня обсудит с Сетьеном положение «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет беседу с главным тренером каталонской команды Энрике Сетьеном в пятницу, 17 июля, сообщает ESPN.

Бартомеу попросил специалиста о встрече, так как хочет получить обратную связь и обсудить положение команды. Источники в клубе отмечают, что тренер допустил несколько «ошибок» в управлении командой, среди которых — ситуация с Антуаном Гризманном, который оставался на скамейке запасных в некоторых матчах.

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказывался о своём будущем в каталонском клубе.

За один тур до окончания чемпионата Испании сезона-2019/2020 «Барселона» лишилась шансов на победу в Примере — чемпионом стал «Реал». Таким образом, впервые с 2014 года каталонцы не завоюют ни титул в Примере, ни Кубок Испании. В Кубке команда Сетьена уступила «Атлетику» на стадии четвертьфинала.