Marca: Икер Касильяс вернётся в «Реал», став советником президента
Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс вернётся в столичный клуб. 39-летний испанец станет советником президента «сливочных» Флорентино Переса, сообщает Marca.
Касильяс — воспитанник «Реала». За основную команду мадридского клуба вратарь выступал с 1999 по 2015 год. Последние пять лет Икер провёл в «Порту».
В мае 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировочной базе «Порту», после чего не принимал участия в матчах на профессиональном уровне. Зимой сообщалось, что испанец принял решение завершить карьеру.
В нынешней кампании «Реал» завоевал титул испанской Примеры. «Сливочным» удалось оформить чемпионство в предпоследнем, 37-м туре. Конкурентом мадридцев была каталонская «Барселона», набравшая на семь очков меньше.
Флорентино Перес: этим летом у «Реала» не будет громких трансферов
- 17 июля 2020
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