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Marca: Икер Касильяс вернётся в «Реал», став советником президента

Marca: Икер Касильяс вернётся в «Реал», став советником президента
Футбол / Испания 0

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс вернётся в столичный клуб. 39-летний испанец станет советником президента «сливочных» Флорентино Переса, сообщает Marca.

Касильяс — воспитанник «Реала». За основную команду мадридского клуба вратарь выступал с 1999 по 2015 год. Последние пять лет Икер провёл в «Порту».

В мае 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировочной базе «Порту», после чего не принимал участия в матчах на профессиональном уровне. Зимой сообщалось, что испанец принял решение завершить карьеру.

В нынешней кампании «Реал» завоевал титул испанской Примеры. «Сливочным» удалось оформить чемпионство в предпоследнем, 37-м туре. Конкурентом мадридцев была каталонская «Барселона», набравшая на семь очков меньше.

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