Криштиану Роналду — о фото на яхте: исполняйте мечты вместе с особенными людьми

Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес сфотографировался на яхте.

«Всегда исполняйте мечты вместе с особенными людьми», — подписал футболист снимок, опубликованный в «Инстаграме».

В 29 матчах чемпионата Италии Роналду забил 28 мячей и отдал 6 результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт португальского игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.



Туринский «Ювентус» в 33 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Роналду ранее отреагировал на фотографию своей девушки Джорджины в купальнике.