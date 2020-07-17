Криштиану Роналду — о фото на яхте: исполняйте мечты вместе с особенными людьми
Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес сфотографировался на яхте.
«Всегда исполняйте мечты вместе с особенными людьми», — подписал футболист снимок, опубликованный в «Инстаграме».
В 29 матчах чемпионата Италии Роналду забил 28 мячей и отдал 6 результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт португальского игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
Туринский «Ювентус» в 33 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Роналду ранее отреагировал на фотографию своей девушки Джорджины в купальнике.
Криштиану Роналду отреагировал на фото своей девушки в откровенном бикини
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