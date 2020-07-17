«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Неймаром о новом контракте
Руководство «Пари Сен-Жермен» продолжает вести переговоры с нападающим Неймаром. Действующие чемпионы французской Лиги 1 хотят продлить сотрудничество с бразильцем, несмотря на его желание вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.
Обсуждение нового соглашения между «ПСЖ» и Неймаром ведётся уже несколько месяцев. Стороны продвинулись в переговорах, однако прогресс нельзя назвать огромным.
Действующий контракт Неймара рассчитан до 30 июня 2022 года. В 2017 году приобретение бразильца обошлось парижанам в € 222 млн.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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