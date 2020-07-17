«Монако» обыграл «Серкль Брюгге». Головин забил дальним ударом, Митрюшкин отыграл на ноль

В товарищеском матче «Монако» переиграл бельгийский «Серкль Брюгге». Встреча проходила в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Первый гол на 5-й минуте встречи забил Виссам Бен-Йеддер. Спустя три минуты отличился российский полузащитник Александр Головин. Россиянин с левого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной нанёс сильный удар. После рикошета от ноги игрока «Серкль Брюгге» мяч залетел в ворота.
На 34-й минуте на поле вышел российский вратарь Антон Митрюшкин, который заменил голкипера «Монако» Бенжамина Лекомта. Вместо Головина на второй тайм вышел защитник Джонатан Панцо, однако на 78-й минуте хавбек вернулся на поле, заменив Панцо.
Митрюшкин, находящийся на просмотре в «Монако», попал в заявку на товарищеский матч. В конце июня стало известно, что Митрюшкин покинул «Сьон», за который он выступал с 2016 года.
- 17 июля 2020
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