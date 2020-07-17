«Работа судьи была плохой». Арбитр Федотов — о спорных эпизодах в матче «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Встречу обслуживала бригада рефери во главе с Евгением Турбиным.

«Работа Турбина была плохой, момент на 30-й минуте он должен был увидеть сам. Игрок «Локомотива» играл в мяч, а Дивеев, не успевая за игроком, попал ему по ногам. Если бы Дивеев успел, мяч не ушёл бы на угловой. Иванов вмешался в момент и разобрался.

С пенальти на 88-й минуте Турбин вновь не разобрался, и снова вмешался Иванов, который ему помог.

Что касается сравнений моментов с голом Влашича и Понсе в ворота «Ахмата», то это разные вещи. Чалов уходит в сторону от эпизода, не участвует в эпизоде и не перекрывает обзор вратарю. Останься Чалов на линии удара — гол нужно было бы отменять. А Жиго же активно участвовал в моменте, хотя если бы он просто убежал куда-то в сторону, то гол Понсе нужно было бы засчитать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.