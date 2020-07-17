«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»

«Спартак» на своём канале в YouTube разместил видеоролик с тренировки в преддверии полуфинального матча Кубка России с «Зенитом».

В ролике показаны беговые упражнения и удары по воротам Александра Максименко на тренировочной базе в Тушино.

Ролик можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube. Права на видео принадлежат РФС.

Сегодня «Спартак» на своей странице в «Твиттере» опубликовал турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в которую включил только московские клубы и их результаты в матчах друг с другом. «Спартак», набрав 11 очков, занял первое место. Следом расположились «Динамо» (8), ЦСКА (7) и «Локомотив» (7).

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 19 июля в Петербурге. За тур до окончания чемпионата России «Спартак», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем, 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином». Матч состоится 22 июля в Казани.