Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»

«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» на своём канале в YouTube разместил видеоролик с тренировки в преддверии полуфинального матча Кубка России с «Зенитом».

В ролике показаны беговые упражнения и удары по воротам Александра Максименко на тренировочной базе в Тушино.

Ролик можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube. Права на видео принадлежат РФС.

Сегодня «Спартак» на своей странице в «Твиттере» опубликовал турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в которую включил только московские клубы и их результаты в матчах друг с другом. «Спартак», набрав 11 очков, занял первое место. Следом расположились «Динамо» (8), ЦСКА (7) и «Локомотив» (7).

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 19 июля в Петербурге. За тур до окончания чемпионата России «Спартак», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем, 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином». Матч состоится 22 июля в Казани.
«Москва — красно-белая!» «Спартак» похвастался результатами в столичных матчах
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020