«Барселона» рассматривает вариант с трансфером Бернарду Силвы

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Сине-гранатовые могут приобрести 25-летнего португальца уже этим летом, сообщает Le10sport.com.
Важным условием для трансфера Силвы является продажа нападающего Антуана Гризманна. Если каталонский клуб не сумеет расстаться с французом, то не будет пытаться заполучить игрока «Сити».
«Горожане» приобрели Бернарду у «Монако» летом 2017 года за € 50 млн. Сейчас стоимость вингера составляет € 80 млн.
В нынешнем сезоне Силва помог «Сити» в 49 матчах во всех турнирах. Футболист записал в свой актив 8 голов и 10 результативных передач.
Напомним, ранее стало известно, что «Барселона», скорее всего, не сможет купить этим летом форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.
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