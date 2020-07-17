Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу

Как стало известно «Чемпионату», у «Химок» ещё остаётся финансовая возможность выйти в Российскую Премьер-Лигу, хотя на данный момент в клубе уверены, что этого не произойдёт.

Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.

Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать. Например, появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу в топ-клубе, смогут получить практику в «Химках». И напротив, у этого клуба появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков «Химок».

Напомним, «Химки» завершили сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиге, дающем право выступать в РПЛ в следующей кампании.