Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу

Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», у «Химок» ещё остаётся финансовая возможность выйти в Российскую Премьер-Лигу, хотя на данный момент в клубе уверены, что этого не произойдёт.

Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.

Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать. Например, появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу в топ-клубе, смогут получить практику в «Химках». И напротив, у этого клуба появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков «Химок».

Напомним, «Химки» завершили сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиге, дающем право выступать в РПЛ в следующей кампании.

«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020