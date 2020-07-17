Андрей Тихонов: не верю, что в матче «Спартака» и «Зенита» кому-то будут подсуживать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданием от матча московской команды с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.



«Почему «Зенит» — фаворит? Потому что они дома играют? Ну и что, какая разница! Это полуфинал Кубка, между прочим. Я понимаю, что в данный момент «Зенит» — чемпион, «Зенит» выглядит очень сильно. Да, у «Спартака» последние игры не очень удались, но это Кубок — может быть всё что хочешь.

Надеюсь, игра будет очень хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства, ошибки судейские. Но я не верю, что кто-то кому-то будет подсуживать. Пусть будет честная игра и победит тот, кто по-спортивному сильнее», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

«Зенит» и «Спартак» сыграют 19 июля в Санкт-Петербурге.