Андрей Тихонов: не верю, что в матче «Спартака» и «Зенита» кому-то будут подсуживать
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданием от матча московской команды с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
«Почему «Зенит» — фаворит? Потому что они дома играют? Ну и что, какая разница! Это полуфинал Кубка, между прочим. Я понимаю, что в данный момент «Зенит» — чемпион, «Зенит» выглядит очень сильно. Да, у «Спартака» последние игры не очень удались, но это Кубок — может быть всё что хочешь.
Надеюсь, игра будет очень хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства, ошибки судейские. Но я не верю, что кто-то кому-то будет подсуживать. Пусть будет честная игра и победит тот, кто по-спортивному сильнее», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».
«Зенит» и «Спартак» сыграют 19 июля в Санкт-Петербурге.
Матч «Зенит» — «Спартак» обслужит Сергей Иванов
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