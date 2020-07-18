Гвардиола: Артета может сделать «Арсенал» претендентом на чемпионство

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 1/2 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» поделился своим мнением о работе наставника «канониров» Микеля Артеты.
«Я ожидаю тяжёлую игру. У «Арсенала» уже есть что-то особенное, у них есть командный дух, созданный Микелем. Я вижу, как они празднуют голы, как они сражаются за каждый матч. Они начали создавать что-то особенное.
«Арсенал» был одним из элитных клубов в английском футболе в течение последних 20-30 лет. Уверен, что Артета — правильный человек, чтобы вернуть их туда, где они были. Если клуб будет поддерживать его, он справится с этой работой.
У меня есть чувство, что Микель создаёт нечто особенное. Если «Арсенал» купит ему тех игроков, которые ему нужны, они в ближайшие годы снова будут претендовать на чемпионство», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сегодня, 18 июля, начало — в 21:45 мск.
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