«Зенит» рассматривает возможность возвращения Халка

Санкт-Петербургский «Зенит» заинтересован в возвращении 33-летнего бразильского нападающего Халка, выступавшего за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год, сообщает южноамериканское издание UOL.

Халк, решивший покинуть китайский «Шанхай СИПГ» по истечении действующего контракта в декабре 2020 года, привлёк внимание сразу нескольких бразильских и европейских клубов, в числе которых и клуб из Санкт-Петербурга. Помимо «Зенита» интерес к игроку проявляет и турецкий «Фенербахче», однако приоритетом для него является возвращение на родину, где фаворитом на игрока считается «Палмейрас».

В начале этого года Халк находился в Бразилии и укрепил свои отношения с «Палмейрасом», просматривая матчи на «Альянц Парк» и несколько недель тренируясь с основой клуба, поддерживая форму. Совет директоров бразильского клуба даже проконсультировался с Халком по поводу его возможного перехода в феврале, как только чемпионат Китая был приостановлен в связи с пандемией коронавируса, но зарплата игрока сделала его переход невозможным в то время.

Халк выступал за «Зенит» в период с 2012 года по 2016-й. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России в сезоне-2014/2015, а также обладателем Кубка (2015/2016) и Суперкубка страны (2016). На его счету 148 проведённых игр за российский клуб, в которых он отметился 76 забитыми мячами и 60 результативными передачами.