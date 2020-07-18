Клуб третьего дивизиона чемпионата Италии предложил контракт Марио Балотелли

29-летний нападающий Марио Балотелли, несмотря на различные слухи о расторжении контракта до сих пор являющийся игроком «Брешии», уже в ближайшем будущем может вновь сменить клубную прописку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Сообщается, что первым клубом, наладившим контакт с агентом игрока – Мино Райолой, является клуб Серии С – «Комо», базирующийся лишь в 140 км от Брешии. Несмотря на то, что индонезийские владельцы клуба готовы полностью удовлетворить запросы по контракту игрока, сделка является очень сложной. Встреча с агентом Балотелли уже состоялась, предложение было представлено. Большим препятствием в переходе является долгое ожидание иных предложений со стороны игрока.



На данный момент «Комо» — единственная итальянская команда, запросившая информацию о Балотелли, и, очевидно, она не находится в выигрышном положении, считает журналист.



Балотелли в ходе своей карьеры защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя», а в «Брешию» перешёл прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 голов.