«Бенфика» объявила о возвращении Жорже Жезуша на пост главного тренера

65-летний португальский специалист Жорже Жезуш вновь возглавил португальскую «Бенфику», которую он тренировал с 2009 по 2015 год, сообщает официальный сайт «Орлов».

Прошлым местом его работы был бразильский «Фламенго», с которым он добился значительных успехов – возглавив клуб в 2019 году, он привёл клуб к победе в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес, Суперкубке Бразилии и Южной Америки и чемпионате штата Кариока, дважды удостоевшись награды лучшему тренеру (по версии двух разных изданий).



Сообщается, что на данный момент Жезуш ведёт работу по расторжению действующего контракта с «Фламенго». По информации различных португальских СМИ, его новый контракт с «Бенфикой» будет заключён сроком на 3 года с заработной платой в размере € 3 млн за сезон.



За время первого пребывания в «Бенфике» клуб под его руководством трижды становился чемпионом Португалии, обладателем Кубка и Суперкубка Португалии, четырёхкратным победителем Кубка Лиги и дважды выходил в финал Лиги Европы.