Серж Орье: у меня нет чувства ненависти или мести к убийце брата

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье рассказал о своём состоянии после трагичной гибели своего брата.

«У меня нет чувства ненависти или мести к убийце. Я работаю в профессии, где вы должны быть спокойны. Я спокоен и верю в справедливость. Конечно, я сильно опечален и продолжаю оплакивать смерть моего брата.



Брат заботился обо всех, пока меня не было. Он позаботился о моей матери, моих племянниках и племянницах. Он с удовольствием брал на себя все материальные заботы. Я очень признателен, зная, что он сделал для моей матери. Его присутствие установило настроение дома.



Прежде всего, я благодарю свою команду — «Тоттенхэм». Я играл вчера вечером с «Ньюкаслом» (3:1). Игроки клуба посвятили эту победу в память о моём брате. Я обсуждал это с тренером. Я хотел выиграть эту игру, и я сделал это. Я знал, что я не буду один на поле», — цитирует Орье Mirror.



Напомним, брат футболиста Кристофер был убит возле ночного клуба в Тулузе 13 июля, в 5 часов утра по местному времени. Местные жители обнаружили 26-летнего мужчину на земле со следами огнестрельного ранения в области живота и вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу, однако там он скончался.