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Маттейс де Лигт может выбыть на долгий срок, в случае проведения операции на плече

Маттейс де Лигт может выбыть на долгий срок, в случае проведения операции на плече
Футбол / Италия 0

20-летний нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может выбыть на длительный срок из-за травмы, сообщает Football Italia.

В ноябрьском матче с «Аталантой» (3:1) Де Лигт выбил плечо и с тех пор периодически обращается к врачам команды по этому поводу. В ближайшее время футболист должен принять решение о необходимости операции, так как обычным методам лечения сустав плеча уже не поддаётся. В случае согласия на операцию защитник досрочно завершит текущий сезон и, скорее всего, пропустит начало следующего.

Де Лигт перебрался в «Ювентус» из «Аякса» в 2019 году за € 85,5 млн. В текущем сезоне он провёл в составе итальянской команды 26 матчей в Серии А и забил 3 гола. Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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