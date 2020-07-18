Лука Модрич: хочу, чтобы смотрели на то, как я играю, а не на мой возраст

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал чемпионство клуба в Примере.

«Я много работал, два месяца без остановки. Это плоды этой работы. Я очень доволен индивидуальным выступлением и особенно командой. Мы сделали что-то впечатляющее, не только в этом месяце, но и в целом в сезоне.

Я всегда говорю тренеру, что хочу играть, что я чувствую себя лучше, играя. Не люблю отдыхать, и тренер это знает. Он хочет проводить ротацию состава, потому что у нас много игроков, которые играют очень хорошо, на высшем уровне. Мне нравится всегда играть. Мне комфортно играть. Я хочу, чтобы смотрели на то, как я играю, а не на мой возраст», — приводит слова Модрича AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич принял участие в 31 матче, забил 3 гола и сделав 8 результативных передач.