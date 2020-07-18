Кандидат в президенты «Барселоны»: Месси несчастен и сомневается, что делать дальше

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт прокомментировал ситуацию вокруг аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Он несчастен и сомневается, что делать дальше. Он, вероятно, немного разочарован, так как год за годом не может выиграть титул, особенно в Лиге чемпионов. Именно на это нужно обратить внимание.

Мы хотим, чтобы он понимал, что если мы будем руководить клубом со следующего лета, то создадим все условия, чтобы усилить его наилучшим образом, чтобы в последние годы его карьеры он всё ещё мог стремиться выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Фонта BBC.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет продолжить карьеру в другой команде. Одним из возможных вариантов продолжения его карьеры называется «Манчестер Сити», с которым он может подписать контракт следующим летом, став свободным агентом.