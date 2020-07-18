«Севилья» поспорит с «Монако» за Марио Гётце

Немецкий полузащитник Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Goal со ссылкой на Sky Sports.

По данным источника, интерес к 28-летнему немцу, который 1 июля покинул «Боруссию» и стал свободным агентом, проявляет «Севилья». Сообщается, что стороны уже провели первые переговоры о переходе.

Ранее сообщалось, что интерес к Гётце проявляет французский «Монако».

Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии». Полузащитник выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года Гётце вернулся в Дортмунд, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.