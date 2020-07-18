Синиша Михайлович призвал изменить правило определения офсайда

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович высказал мнение о фиксировании офсайда в футболе.

«Я думаю, что мне нужно больше терпимости. Отмена гола из-за того, что у вас нос или плечо вне игры, кажется слишком серьёзной, даже если правила ясны. По-моему, всё должно измениться. У вас должно быть преимущество прежде, чем футболист окажется вне игры. Но одна хорошая вещь в VAR -это офсайд. Он сигнализирует даже если игрок на миллиметр в офсайде. Это часто случалось с нами, как в нашу пользу, так и наоборот. Мы должны адаптироваться, но я надеюсь, что в будущем что-то изменится», — приводит слова Михайловича Football Italia.

Михайлович возглавил «Болонью» в январе 2019 года. В прошлом сезоне болонский клуб под его руководством финишировал на 10-м месте в чемпионате Италии. В нынешнем сезоне «Болонья» также занимает 10-е место в Серии А.