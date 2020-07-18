Моуринью – о «Манчестер Юнайтед»: им везло больше одного раза. У нас не было такой удачи

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о возможности «Манчестер Юнайтед» финишировать в топ-4 по итогам сезона АПЛ.
«Если Манчестер Юнайтед попадёт в топ-4, они сделают это, играя очень хорошо во второй части сезона, и когда вы играете хорошо, вы заслуживаете этого, и, кроме того, все знают, что им немного повезло. Им везло больше одного раза, это удача, которой у других не было. Например, у нас не было такой удачи». – приводит слова Моуринью Metro.
После 36 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Красные дьяволы» ведут борьбу за место в тройке с «Челси» (63) и «Лестером» (62). «Тоттенхэм» в свою очередь занимается седьмое место, записав в свой актив 55 очков.
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