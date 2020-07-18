«Зенит» может вернуть Халка, «Химки» сохраняют шанс на выход в РПЛ. Главное к утру

Шюррле завершил карьеру, «Зенит» может вернуть «Халка», Головин забил за «Монако» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. У Капризова и Сорокина возникли проблемы с получением американских виз.

2. Комитет по этике наказал гендиректора «Зенита» Медведева за слова про Дзюбу и «Спартак».

3. Валерий Карпин оштрафован за слова про «ненормальный чемпионат России».

4. Андре Шюррле объявил о завершении карьеры в 29 лет.

5. Дебют россиянина Кисера в UFC сорвался из-за нацистской татуировки.

6. «Монако» обыграл «Серкль Брюгге». Головин забил дальним ударом, Митрюшкин отыграл на ноль.

7. Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу.

8. Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

9. «Зенит» рассматривает возможность возвращения Халка.