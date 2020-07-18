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Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: клуб рискует стать новым «Миланом» или «МЮ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: клуб рискует стать новым «Миланом» или «МЮ»
Футбол / Испания 0

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что команде необходимы серьёзные перемены.

«Конкуренция за последнее десятилетие становилась все более и более профессиональной. Вы видите в АПЛ клубы, которыми хорошо управляют, и даже страны, которые владеют клубами, вкладывают большие деньги в то время, когда финансы команды и экономическая модель растянуты до предела. Если мы не сделаем то, что пытаемся, у «Барселоны» есть риск стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фонта BBC.

По итогам сезона Примеры «Барселона» финиширует на втором месте в турнирной таблице Примеры. Титул чемпиона Испании за тур до окончания нынешнего розыгрыша Примеры завоевал мадридский «Реал».

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