Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: клуб рискует стать новым «Миланом» или «МЮ»
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что команде необходимы серьёзные перемены.
«Конкуренция за последнее десятилетие становилась все более и более профессиональной. Вы видите в АПЛ клубы, которыми хорошо управляют, и даже страны, которые владеют клубами, вкладывают большие деньги в то время, когда финансы команды и экономическая модель растянуты до предела. Если мы не сделаем то, что пытаемся, у «Барселоны» есть риск стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фонта BBC.
По итогам сезона Примеры «Барселона» финиширует на втором месте в турнирной таблице Примеры. Титул чемпиона Испании за тур до окончания нынешнего розыгрыша Примеры завоевал мадридский «Реал».
- 18 июля 2020
-
09:33
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
08:39
-
07:51
-
07:28
-
06:40
-
06:10
-
05:55
-
05:44
-
04:42
-
03:32
-
03:14
-
02:59
-
02:20
-
01:55
-
01:38
-
01:28
-
01:06
-
00:54
-
00:48
-
00:25
-
00:14
- 17 июля 2020
-
23:54
-
23:53
-
23:33
-
23:20
-
23:15
-
23:14
-
23:00
-
22:55
-
22:30
-
22:23
-
22:18
Партнерский контент