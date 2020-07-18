«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 18 июля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Англии. Первую путёвку в финал турнира оспорят «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатантом Моссом. Ему будут помогать ассистенты Саймон Беннетт и Марк Перри. Резервный арбитр — Пол Тирни.

В матче 1/4 финала «Арсенал» со счётом 2:1 обыграл «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» нанёс поражение «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 75 очков. «Арсенал» находится на девятом месте (53 очка).