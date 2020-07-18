Артуро Видаль: игра «Барселоны» оставила впечатление, не соответствующее уровню клуба

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал лишение каталонцев шансов на победу в Примере. В матче 37-го тура «Барселона» уступила «Осасуне» со счётом 1:2, в то же время «Реал» победил «Вильярреал» — 2:1. После этого мадридцы за один оставшийся до конца сезона тур оторвались от каталонцев на семь очков.

«Этот день был грустным, мы проиграли невероятный чемпионат. Игра нашей команды оставила впечатление, которое не соответствует уровню нашего клуба.

Но на этом история не заканчивается. Впереди самый прекрасный турнир. Мы все будем сражаться до конца за нашу цель», — написал в своём «твиттере» Видаль.

«Барселоне» ещё предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Каталонцы проведут ответный матч 1/8 финала с «Наполи». Первая встреча, проходившая в Неаполе, закончилась ничьей (1:1).