Широков: почему Федун не предложил хештег «Играйте, как «Зенит»?

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал недовольство судейством владельца красно-белых Леонида Федуна.



Федун заявил: «Предлагаю сделать хештег#судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами».



«Безусловно, жалобы Федуна на судейство — это попытка сместить внимание. Плачутся обычно слабые от того, что их обижают. Кончено, ошибки не в пользу «Спартака» есть. Но можно вспомнить начало сезона, когда была обратная картина. Пускай вспомнят, как они у «Сочи» в первом матче выиграли. Ошибки были, но в большинстве случае судейские решения оправданы, мне кажется.



Вот он какой хештег предложил? Судите нас, как «Зенит»? Я ему сказал: «Играйте, как «Зенит», может быть, тогда сможете занять первое место». Почему он такой хештег не предложил?» — приводит слова Широкова «Радио «Зенит».

Федун: предлагаю сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Тогда мы будем чемпионами