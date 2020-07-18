Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: я проиграл гораздо больше полуфиналов, чем финалов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Англии с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 18 июля. Начало — в 21:45 мск.

«Эти матчи — не про тактику, а про характер. Встреча с «Арсеналом» станет хорошей проверкой. Посмотрим, готовы ли мы к матчу с «Реалом». На ход встречи повлияют даже самые мелкие детали.

Люди считают нас фаворитами из-за прежних результатов. Но я никогда не выигрывают, потому что меня считают фаворитом. И я никогда не проигрывают, потому что фаворитом считают другую команду.

В своей карьере я испытывал большие проблемы в полуфиналах. Финалы мне давались легче. Я проиграл гораздо больше полуфиналов, чем финалов», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.