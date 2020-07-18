Гайч: счастлив, что ситуация с ЦСКА так разрешилась

21-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, выступающий на родине за «Сан-Лоренсо», прокомментировал переход в московский ЦСКА.

«Счастлив, что ситуация так разрешилась. Никогда не был в Москве, но слышал, что красивый город. Про клуб говорили хорошие слова. Мне предстоит в этом убедиться. С Дриусси пока не разговаривал, но, уверен, у него есть советы по поводу жизни в России.

Понимаю, переезд в столь далёкую страну может отрицательно повлиять на шансы выступать в сборной. Однако верю в себя. Хорошие выступления там могут привлечь внимание тренеров. Так что не вижу в этом проблем.



Изучал футбол в России и знаю, что там важную роль играет физика. Надеюсь, мне удастся адаптироваться к такой манере игры. Постараюсь показывать футбол высокого уровня", — сказал игрок в эфире FOX Sports.