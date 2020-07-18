Хавбек «Динамо» Хильемарк: с удовольствием останусь, если клуб будет заинтересован
Полузащитник московского «Динамо» и футболист сборной Швеции Оскар Хильемарк поделился планами на будущее.
Отметим, контракт полузащитника с «Динамо» истекает этим летом.
«Первое время в клубе больше общался с Ромой Нойштедтером, Филиппом, Коккой Раушем, Слаем, Клинтоном Н'Жи, Шарлем Каборе, Мигелом Кардозу, Себой Шиманьским. Другие ребята тоже хорошо меня приняли, но из-за языкового барьера нам было труднее общаться. Но я коммуникабельный парень, люблю шутить, поэтому без проблем вписался в коллектив.
Нам с женой нравится в Москве, а мне нравится в «Динамо»… Если клуб будет заинтересован в продолжении сотрудничества со мной, с удовольствием останусь», — приводит слова игрока vtbrussia.
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- 18 июля 2020
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