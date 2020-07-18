Евсеев: вызов, что Газизов принял, говорит, что его заметили и оценили

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова с днём рождения.
Напомним, ранее аналогичный пост Газизов занимал в «Уфе».
«Поздравляю Шамиля Камиловича с днём рождения! Прежде всего хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше. Вызов, что он принял, говорит, что Шамиля Газизова заметили и оценили как человека, который ставит перед собой задачи и выполняет их.
Прежде всего хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и конечно же любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей. Радуюсь и буду радоваться вашим успехам.
Удачи и продолжать смотреть только вперед и вверх", — написал Евсеев в "Инстаграме".
Отметим, что Газизову сегодня исполнилось 52 года.
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