Маркус Рашфорд поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ и тут же удалил твит

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поздравил «Лидс Юнайтед» с возвращением в АПЛ после 16-летнего отсутствия. Однако после того, как его раскритиковали болельщики клуба из Манчестера, нападающий удалил сообщение.

«Будучи фанатом «Манчестер Юнайтед», рад возвращению «Лидса» в Премьер-лигу, где и должен быть этот клуб. Поздравляю», — написал Рашфорд в «Твиттере».

Но вскоре нападающий удалил сообщение. Между болельщиками «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» сложились напряжённые отношения. А бывший наставник «МЮ» Алекс Фергюссон в автобиографии рассказывал о принципиальном характере матчей с «Лидсом».

В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» вылетел в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.