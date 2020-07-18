«Манчестер Юнайтед» и «Интер» заинтересованы в Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может сменить клуб в это трансферное окно, сообщает Football Italia, ссылаясь на Tuttosport.



По информации источника, на форварда претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Отметим, об интересе миланского клуба к 26-летнему игроку сообщается не впервые. Руководство «Интера» рассматривает Белотти в качестве потенциальной замены после возможного трансфера Лаутаро Мартинеса в «Барселону».



Издание сообщает, что зимой «Фиорентина» делала «Торино» предложение по поводу трансфера Белотти, однако «фиалки» предложили лишь € 40 млн. Руководство «Торино» сочло сумму недостаточной.

Президент «Торино» неоднократно говорил, что не планирует продавать Белотти дешевле € 100 млн.