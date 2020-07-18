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Источник: «Локомотив» договорился о трансфере полузащитника «Бунёдкора»

Источник: «Локомотив» договорился о трансфере полузащитника «Бунёдкора»
Футбол / РПЛ 0

Узбекистанский клуб «Бунёдкор» и московский «Локомотив» договорились о трансфере 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова, сообщает UPL24.

По информации источника, стороны находятся в завершающей стадии переговоров. Сообщается, что молодой футболист перейдёт в российский клуб за € 350 тысяч.

Жалолиддинов подпишет с «железнодорожниками» пятилетний контракт. Отмечается, что «Бунёдкор» получил трансферный запрос из турецкого «Бешикташа», однако футболист выразил желание перейти в российский клуб.

Жасур Жалолиддинов в восьми матчах чемпионата Узбекистана забил один мяч. «Локомотив» после 29 туров Российской Премьер-Лиги занимает второе место. В последнем туре сезона команда Николича сыграет с «Уралом».

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