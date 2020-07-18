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Бывший защитник «Кайрата» станет игроком «Кайсара»

Бывший защитник «Кайрата» станет игроком «Кайсара»
Футбол / Прочие турниры 0

«Кайсар» намерен подписать контракт с защитником Тимуром Рудосельским, сообщает казахстанский Metaratings.

По информации источника, Рудосельский станет игроком «Кайсара» в качестве свободного агента.

Весной 25-летний защитник подписал предварительное соглашение с белорусским клубом «Смолевичи», но из-за пандемии коронавируса, закрытия границ и карантина переход был сорван. Сообщается, что футболист тренировался в расположении клуба «Актобе».

Тимур Рудосельский выступал за «Кайрат», израильский «Хапоэль» и «Окжетпес». В прошедшем сезоне в составе «Окжетпеса» Рудосельский в 11 матчах чемпионата Казахстана забил один мяч. На его счету одна жёлтая карточка.

В 2017 году Рудосельский вызывался в сборную Казахстана.

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