Бывший защитник «Кайрата» станет игроком «Кайсара»
«Кайсар» намерен подписать контракт с защитником Тимуром Рудосельским, сообщает казахстанский Metaratings.
По информации источника, Рудосельский станет игроком «Кайсара» в качестве свободного агента.
Весной 25-летний защитник подписал предварительное соглашение с белорусским клубом «Смолевичи», но из-за пандемии коронавируса, закрытия границ и карантина переход был сорван. Сообщается, что футболист тренировался в расположении клуба «Актобе».
Тимур Рудосельский выступал за «Кайрат», израильский «Хапоэль» и «Окжетпес». В прошедшем сезоне в составе «Окжетпеса» Рудосельский в 11 матчах чемпионата Казахстана забил один мяч. На его счету одна жёлтая карточка.
В 2017 году Рудосельский вызывался в сборную Казахстана.
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