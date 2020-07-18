«Сделаем всё, чтобы победить «Зенит» и поздравить вас». Спартаковцы обратились к Газизову

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео поздравлений генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову с днём рождения игроками красно-белых.

Напомним, сегодня Шамилю Газизову исполнилось 52 года.

«Поздравляем Шамиля Газизова! Сегодня генеральному директору ФК «Спартак-Москва» исполняется 52 года.



Желаем Шамилю Камиловичу крепкого здоровья и успехов в работе!



Игроки «Спартака» тоже присоединились к поздравлениям и постараются «оформить» подарок уже в это воскресенье», — подписала ролик пресс-служба красно-белых.

Ролик можно посмотреть в "Твиттере" «Спартака».

В воскресенье, 19 июля, «Спартак» встретится с «Зенитом» в полуфинальном матче Кубка России. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30 мск.