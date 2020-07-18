«Монако» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено

Руководство «Монако» приняло решение об увольнении главного тренера Роберта Морено, сообщает L’Equipe.
Сезон Лиги 1 завершился после 28 туров, чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». «Монако», набрав 40 очков, занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Морено возглавил клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.
Известно, что клуб планирует расстаться с целой группой игроков. В следующем сезоне «Монако» будет вторым по величине заработной платы футболистов в Лиге 1 после «Пари Сен-Жермен», поэтому руководство клуба решило разгрузить зарплатную ведомость. Если поступят выгодные предложения, «Монако» может продать игроков с самой высокой рыночной стоимостью, среди которых Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен-Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре. Клуб может избавиться и от игроков, отправленных в аренду.
- 18 июля 2020
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