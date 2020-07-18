Новым главным тренером «Монако» станет Нико Ковач

Нико Ковач станет новым главным тренером «Монако», сообщает L'Equipe. Французское издание сообщило, что монегаски отправили в отставку Роберта Морено.

Ковач возглавлял «Баварию» и был уволен с поста главного тренера мюнхенцев в начале ноября 2019 года. 48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018-го. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка и Суперкубка.

Морено возглавил клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.

Сообщалось, что клуб планирует расстаться с целой группой игроков. В следующем сезоне «Монако» будет вторым по величине заработной платы футболистов в Лиге 1 после «Пари Сен-Жермен», поэтому руководство клуба решило разгрузить зарплатную ведомость. Если поступят выгодные предложения, «Монако» может продать игроков с самой высокой рыночной стоимостью, среди которых Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен-Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре. Клуб может избавиться и от игроков, которых отправлял в аренду.