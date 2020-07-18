Рюдигер: мы на верном пути к попаданию в Лигу чемпионов

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
«С нетерпением жду этого матча. «Манчестер Юнайтед» находится в отличной форме, не проигрывает 18 или 19 матчей. Дважды обыграли нас в ходе сезона. Очень уверены в себе. Нам предстоит сложная встреча. Хорошая новость, что Жиру снова в порядке. У него были сложности, некоторые даже списали его со счетов.
Мы на верном пути к попаданию в Лигу чемпионов. Впереди у нас два тяжёлых матча — с «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Хорошо, что мы контролируем ситуацию в турнирной таблице. К сожалению, мы потеряли несколько очков, но в целом можем быть удовлетворены: мало кто мог представить, что мы будем занимать третье место.
Для меня сезон начался не очень хорошо, я получил несколько травм. Боролся за место в составе, но я всё ещё не так хорош, как прежде. Хочу и должен работать над этим", — приводит слова Рюдигера DFB.
- 18 июля 2020
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