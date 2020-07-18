Ребич: не люблю таких игроков, как Игуаин, они валяются по три минуты после каждого фола

Форвард «Милана» Анте Ребич уличил нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в симуляциях. «Милан» в матче 31-го тура Серии А победил «Ювентус» со счётом 4:2. В ходе встречи туринцы вели со счётом 2:0.

«Существует два Ребича. В обычной жизни я спокоен, немного застенчив, мне не нравится говорить о себе. Но на поле бывает другой Анте, который доставляет всем неприятности. Игрок с харизмой, готовый много говорить.

В матче с «Ювентусом» сделал замечание Игуаину. Мне не нравятся великие игроки, которые после каждого фола валяются по три минуты. Так себя вёл Игуаин и Бернардески», — цитирует Ребича сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

«Милан» в турнирной таблице Серии А занимает седьмое место. Клуб из Милана набрал 53 очка в 33 матчах.